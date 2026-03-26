Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine düzenlediği roket saldırısında 1 kişi öldü

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenledi. Nehariye beldesine isabet eden roketler sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine düzenlediği roket saldırısında bir İsrailli öldü.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Hizbullah'ın attığı roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Nehariye beldesinde 3 bölgeye isabet ettiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Nehariye beldesine isabet eden roketler nedeniyle bir kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, şarapnel nedeniyle ağır yaralanan 30'lu yaşlarındaki bir İsrailli'nin öldüğü, 50'li yaşlarındaki durumu ağır bir yaralının ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Basına yansıyan görüntülerde Nehariye beldesinde roketlerin isabet etmesi sonucu birkaç binanın ciddi hasar aldığı ve bazı araçların yandığı görüldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise beldeye askeri arama-kurtarma birliklerinin sevk edildiği açıklandı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
