Hizbullah'ın roketli saldırısında İsrail'in kuzeyinde 6 kişi yaralandı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 6 kişi hafif yaralandı ve yaralılar hastaneye sevk edildi. Saldırılar gün boyunca devam ederken, sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, bölgeye yönlendirilen ekiplerin yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk ettiğini açıkladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hizbullah roketinin İsrail'in kuzeyinde Karmiel yakınlarındaki Deyr el-Esad köyünde açık alana düştüğünü ve 6 kişinin şarapneller nedeniyle yaralandığını kaydetti.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar gün boyu devam ederken ülkenin çeşitli kentlerinde zaman zaman sirenler çaldı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
