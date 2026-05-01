Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'daki İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldığını duyurdu

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık olarak gün içinde Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail askerleri ve askeri araçlarını, insansız hava araçları (İHA) ve topçu atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, yerel saatle 09.30'da Bint Cubeyl ilçesi ile Hula beldesinde bulunan İsrail askerlerinin topçu atışlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Yaklaşık bir saat sonra Bayyada beldesinde İsrail askerlerine yönelik İHA saldırısı düzenlendiği aktarılan açıklamada, öğle saatlerinde aynı bölgede bulunan bir askeri aracın İHA ile vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Tayba beldesinde bir askeri araç ile Reşaf bölgesinde konuşlu Merkava tankına insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.