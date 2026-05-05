Haberler

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşı, Lübnan'da İsrail askerlerini hedef aldığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık, Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki 4 beldede İsrail askerlerini roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık, Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki 4 beldede İsrail askerlerini roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık gece saatlerinde işgal altındaki Bayyada beldesinde bir Merkava tankının yanı sıra İsrail askerleri ve araçlarına roket atıldığı belirtildi.

Bir diğer açıklamada ise Reşaf ve Hillet Raç beldelerini işgal eden İsrail ordusuna ait 2 iş makinesinin İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.

Kavzah beldesinde de İsrail askerlerine ait bir Merkava tankının hedef alındığı aktarıldı.

Numeyra beldesinde ise bir askeri aracın vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlattığı kara saldırılarında sınır hattındaki söz konusu beldeleri işgal etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk Modacı 'Heykelimsi' üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu

Türk Modacı "Heykelimsi" üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Türk Modacı 'Heykelimsi' üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu

Türk Modacı "Heykelimsi" üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu
AK Parti'den 'ara zam' açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama var
Hamburger zincirindeki ayrımcılık için harekete geçildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Hamburger zinciri asıl şimdi yandı