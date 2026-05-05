Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşı, Lübnan'da İsrail askerlerini hedef aldığını açıkladı

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık, Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki 4 beldede İsrail askerlerini roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık gece saatlerinde işgal altındaki Bayyada beldesinde bir Merkava tankının yanı sıra İsrail askerleri ve araçlarına roket atıldığı belirtildi.

Bir diğer açıklamada ise Reşaf ve Hillet Raç beldelerini işgal eden İsrail ordusuna ait 2 iş makinesinin İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.

Kavzah beldesinde de İsrail askerlerine ait bir Merkava tankının hedef alındığı aktarıldı.

Numeyra beldesinde ise bir askeri aracın vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlattığı kara saldırılarında sınır hattındaki söz konusu beldeleri işgal etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.