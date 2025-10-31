Haberler

Hizan Meslek Lisesi Öğrencilerinden Sosyal Alanlar İçin Oturma Bankları

Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, belediyenin desteğiyle sosyal alanlar için oturma bankları üretti. Banklar, ilçedeki parklara yerleştirilecek.

Bitlis'in Hizan ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, sosyal alanlar için oturma bankları üretti.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencileri, belediyenin başlattığı proje kapsamında oturma bankları hazırladı.

Okulun atölyesinde üretilen ahşap banklar, ilçedeki parklara bırakılacak.

Kaymakam Muhammet Said Bilgin ve Belediye Başkanı Yahya Şam, okulu ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Öğrencilerden üretim süreci hakkında bilgi alan Kaymakam Bilgin, yapılan işin hem eğitime hem de ilçenin sosyal alanlarına değer kattığını söyledi.

Belediye Başkanı Şam ise gençlerin el emeğiyle yapılan bankların ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
