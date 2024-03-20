Hizan Kaymakamı Ramazanda Vatandaşları Ziyaret Ediyor

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ramazanda vatandaşları evlerinde ziyaret ederek iftar sofralarına konuk oluyor.

Bu kapsamda Esentepe Mahallesi'ne giden Özçelik, mahalle sakinlerinden Abdülkerim Arıcı'yı evinde ziyaret etti, aile üyeleriyle birlikte iftar yaptı.

Kaymakamlık olarak ramazan boyunca vatandaşların sofralarına misafir olacaklarını belirten Özçelik, "Orucun faziletlerini beraber değerlendiriyor, iftardan sonra da çay içip sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını dertlerini dinliyor, çözüm aşamasında yardımcı olarak ramazanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Özçelik'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti.