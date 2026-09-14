Hizan Kaymakamı Öztürk, okul müdürleriyle bir araya geldi
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Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, düzenlenen toplantıda okul müdürleriyle bir araya geldi.
Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, düzenlenen toplantıda okul müdürleriyle bir araya geldi.
Öztürk başkanlığında öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri ve okulların durumu değerlendirildi.
Öztürk, eğitim sürecinin daha verimli yürütülmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesini istedi.
Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.
Kaynak: AA