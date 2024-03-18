Hizan Kaymakamı Öğrencilerle İftarda Buluştu
Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kadir Has Anadolu Lisesi Yurdunda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Özçelik, ramazanın önemine ve bereketine değindi. Tavsiyelerde bulunduğu öğrencilere başarı dileyen Özçelik, eğitime yönelik desteklerinin devam edeceğini söyledi.
Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kadir Has Anadolu Lisesi Yurdunda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Özçelik, ramazanın önemine ve bereketine değindi.
Tavsiyelerde bulunduğu öğrencilere başarı dileyen Özçelik, eğitime yönelik desteklerinin devam edeceğini söyledi.