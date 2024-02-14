Hizan Kaymakamı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirdi

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan toplantıda, terör, uyuşturucu, organize suç örgütleriyle mücadele, seçim güvenliği, aranan kişilerin yakalanması, trafik güvenliği ve genel asayiş olayları değerlendirildi.

İlçe genelinde alınan ve alınması planlanan güvenlik tedbirleri hakkındaki çalışmaların değerlendirildiği toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Özçelik, daha sonra görevlerine yeni başlayan İlçe Müftüsü Nihat Şahin ve İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İkbal Bayguş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.