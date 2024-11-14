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Hizan'ın Taş Evleri Fotoğraf Tutkunlarını Ağırlıyor

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Bitlis'in Hizan ilçesinde yer alan tarihi taş evler, Fotoğraf Sanatı Federasyonu üyeleri tarafından fotoğraflandı. Sonbahar manzaraları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Uzuntaş köyü, gezginler için vazgeçilmez bir destinasyon haline geldi.

Taş evlerden oluşan Hizan'ın köyleri fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evlerden oluşan köyler, fotoğrafçılar ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor.

Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde yaklaşık 300 yıl önce yapılan taş evler, doğal yapılarıyla birlikte eşsiz görüntüler sunuyor. Tarihi dokusunu koruyan ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalan, çoğu derin vadilerdeki yamaçlara kurulu ve üst üste dizili tarihi taş evler, sonbahar görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğu köyde bulunan taş evler ve yaşam kareleri dron ve fotoğraf makineleri ile kayıt altına alındı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile Diyarbakır Foto No 21, Van Fotoğraf Sanatı Derneği ve Ahlat Fotoğrafçılar Derneği üyelerinden oluşan 60 fotoğraf tutkunu, Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan taş evleri ve doğal yaşamıyla ön plana çıkan Uzuntaş köyünü fotoğrafladılar.

Diyarbakır'dan gelen doğa ve gezi fotoğrafçısı Sümeyye Şimşek, "Foto No 21 Fotoğraf Derneği ile beraber Diyarbakır'dan buraya geldik. Hizan'ın doğasını çok merak ediyorduk. Tarihi evlerini çok merak ediyorduk. Özellikle sonbaharda sarı ve yeşil tonlarını çok merak ettiğimiz için Diyarbakır'dan buraya geldik. Bayıldık manzarasına, doğasına, tarihi evlerine özellikle. Herkese tavsiye ediyorum, muhakkak gelsinler görsünler. Biz çok beğendik" dedi.

Mehmet Sıddık Demir ise Diyarbakır'dan geldiğini belirterek, "Foto No 21 Fotoğraf Derneği üyesi 16 fotoğrafçı arkadaşımızla buraya geldik. Buranın doğasını fotoğraflamak için geldik. Biz burayı kartpostallarda görüyorduk, gerçek mi değil mi biz bunun hayalini kuruyorduk. Geldik buraları gördük, herkese tavsiye ederiz. Ne mutlu ki böyle bozulmamış yerleri koruduğumuzu görmekteyiz. Bütün doğaseverleri ve fotoğraf severleri buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

Hizan'ın Taş Evleri Fotoğraf Tutkunlarını Ağırlıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Güncel
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