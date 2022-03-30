Hizan'da stokçuluk ve ürün fiyat denetimi yapıldı - Haberler

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Hizan'da stokçuluk ve ürün fiyat denetimi yapıldı

AA - İlhan Eren İnan - Güncel
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Hizan'da stokçuluk ve ürün fiyat denetimi yapıldı

Hizan Kaymakamlığı ekipleri, ilçe genelinde stokçuluk ve ürün fiyatı denetimi yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hizan Kaymakamlığı ekipleri, ilçe genelinde stokçuluk ve ürün fiyatı denetimi yapıldı.

İlçedeki marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde stokçuluk yapılıp yapılmadığı ve ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi.

Marketlerin depolarını da inceleyen görevliler, işletme sahiplerine haksız fiyat artışı ve stokçuluk yoluyla vatandaşın mağdur edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Hizan Kaymakamlığı, Hisarcık, Güncel, Haberler

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