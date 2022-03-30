Hizan'da stokçuluk ve ürün fiyat denetimi yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hizan Kaymakamlığı ekipleri, ilçe genelinde stokçuluk ve ürün fiyatı denetimi yapıldı.

İlçedeki marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde stokçuluk yapılıp yapılmadığı ve ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi.

Marketlerin depolarını da inceleyen görevliler, işletme sahiplerine haksız fiyat artışı ve stokçuluk yoluyla vatandaşın mağdur edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.