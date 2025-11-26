Hizan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde, Kaymakam Sait Muhammed Bilgin başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, köylerde yapılan hizmetler ve birlik çalışmaları detaylı şekilde ele alındı.
Kültür Merkezi'nde Kaymakam Sait Muhammed Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köylerde yapılan hizmetler masaya yatırıldı.
Programa alınan hizmetlerin de konuşulduğu toplantıda, birlik çalışmaları ve gündem maddeleri detaylı şekilde konuşuldu.
Toplantıya, il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel