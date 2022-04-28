Hizan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı - Haberler

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Hizan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

AA - İlhan Eren İnan - Güncel
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Hizan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) encümen seçimi yapıldı.

Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) encümen seçimi yapıldı.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek başkanlığında Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan encümen seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Encümenliğe, İl Genel Meclisi üyelerinden Hikmet Okur ve Mehmet Şirin Korkmaz, muhtarlardan Mehmet Cemal Korkmaz ve Bedirhan Uğuş seçildi.

Seçilen üyelere başarı dileyen Yelek, köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için uyum içinde çalışacaklarını belirtti.

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hizan Kaymakamlığı, İstiklal Marşı, Muhammed İkbal, Güncel, Haberler

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