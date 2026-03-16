Hizan'da iftar programı düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen iftar programına, çok sayıda vatandaşın katılımı ile oruçlar açıldı. Programa yerel yöneticiler ve siyasi temsilciler de iştirak etti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Davetliler, dua edilmesinin ardından oruçlarını açtı.

Programa, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Alca
