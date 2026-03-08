Haberler

Hizan ilçesinde iftar programı düzenlendi

Hizan ilçesinde iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen iftar programına katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

İlçedeki spor salonunda düzenlenen programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Karakaya, bu tür buluşmaların toplumdaki kardeşlik bağlarını pekiştirdiğini ifade etti.

Ardından öğretmenevinde kurum amirleriyle bir araya gelen Karakaya, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, İl Özel idare Genel sekreteri Adem Aydoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Fazlı Kaplan ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Alca
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor! İşte en çok rezerve sahip ülkeler

İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı