Hizan'da bayramlaşma programı düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda Kaymakam Sait Muhammed Bilgin, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramların toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten Bilgin, "Sevgi, saygı, hoşgörü ve huzur ortamının hakim olduğu bir dünya temennisiyle tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

Bayramlaşma programının ardından Bilgin, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Programa Belediye Başkanı Yahya Şam ve kurum amirleri katıldı.