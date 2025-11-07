Haberler

Hizan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Hizan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Sevdamız Yeşil Vatan' temalı etkinlik düzenlendi. Öğrenciler ve öğretmenler çam fidanlarını toprakla buluşturarak çevre bilinci ve vatan sevgisini pekiştirdi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Sevdamız Yeşil Vatan" temalı anlamlı etkinlik düzenlendi.

Hizan Orman Şefliği ile Gökçimen Altınoluk Ortaokulu i birliğiyle okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler geleceğe nefes olmak için çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Etkinliğe katılan Kaymakam Sait Muhammed Bilgin, ağaç dikmenin bir çevre bilinci olmanın ötesinde vatan sevgisinin de bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bilgin, "Bugün dikilen her fidan, geleceğe bırakılan en değerli mirastır. Çocuklarımızla toprağa nefes, yarınlara umut ekiyoruz." dedi

Etkinliğe, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, Hakim Hilmi Aslan, Cumhuriyet Savcıları Alperen Sefa Çelik, Elif Dağ ve kurum amirleri katıldı..

Protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çam fidanları dikilerek can suyu verildi.

Kaynak: AA / Orhan Alca
Haberler.com
