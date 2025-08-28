Hitit Üniversitesi'nde 7. Çocuk Üniversitesi Etkinliği Düzenlendi

Hitit Üniversitesince bu yıl 7. kez düzenlenen "Çocuk Üniversitesi" ile 9-11 yaş aralığındaki çocuklar, üniversite ortamını ve akademik eğitim olanaklarını keşfetme imkanı buluyor.

Hitit Üniversitesince çocukların erken yaşlarda üniversiteyi tanımaları amacıyla 2016'da "Çocuk Üniversitesi Projesi" hayata geçirildi.

Kovid-19 salgını döneminde ara verilmesine karşın bugüne dek 400 civarında çocuk "üniversiteye ilk adımı" attı.

İki hafta boyunca anatomiden iş sağlığına, cimnastikten ebruya, hijyen ve bağımlılıktan arkeolojik kazıya kadar 20'ye yakın branşta bilgiler edinen çocuklar, ders aralarında düzenlenen etkinliklerle eğlenme fırsatı buldu.

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selen Özakar Akça, AA muhabirine, "Çocuk Üniversitesi"nin bu yıl 7. kez hayata geçirildiğini söyledi.

Programa bu yıl 57 çocuğun katıldığını belirten Akça, "2016'da projeye başlama amacımız, çocukların üniversite ortamını görerek ileride hangi mesleğe yatkın olabileceklerini görmeye yardımcı olmaktı. Baktık ki proje çok güzel sonuçlar veriyor bize, biz de 2016'dan bu yana sürdürüyoruz." dedi.

Her yıl ortalama 60 çocuğun projeye katıldığını dile getiren Akça, "Projemizde 19 atölye yer alıyor. 19 atölye olmasının nedeni, çocukları farklı branşlardaki atölyelerde gezdirerek, hangi alana yatkın olduğunu görmesini sağlamak istiyoruz. Mikropların dünyası atölyesinden ata binme atölyesine, arkeolojik kazıya kadar birçok atölye düzenleniyor." diye konuştu.

Çocuklara kimya ve anatomi laboratuvarlarında uygulamalı eğitim verdiklerini, bağımlılıkla mücadeleyi anlattıklarını belirten Akça, "Çocuklarımız üniversitedeki bütün bölümleri geziyor. Çocuklarımız hocalarımızı görüyor. Buraları görerek çocuklarımıza farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Çocuk Üniversitesinde ayrıca 58 hocamız çocuklara eğitim veriyor." ifadelerini kullandı.

"Üniversiteyi merak ediyordum, çok güzel bir yermiş"

"Çocuk Üniversitesi" etkinliklerine katılan 6. sınıf öğrencisi Çınar Öksüz de 14 gün boyunca üniversitede eğitim alacak olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.

Annesinin ısrarıyla programa katıldığını, ilk günden itibaren programı çok beğendiğini ifade eden Öksüz, "Yaşım tutarsa gelecek yıl da katılmak istiyorum. Burada birçok etkinlik yapılıyor. Hiç bilmediğim birçok şeyi öğrendim." dedi.

7. sınıf öğrencisi Ediz Dermancı da her gün farklı etkinliklerle eğlendiklerini belirterek, "Üniversiteyi merak ediyordum, çok güzel bir yermiş. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum ama üniversitede öğretmenlikle ilgili bir bölüm okumak istiyorum." diye konuştu.

5. sınıf öğrencisi Melek Çatal da çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Burası çok güzel. Üniversitede oyunculuk okumak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Çocuk Üniversitesi" programına ikinci kez katılan 6. sınıf öğrencisi Emir Kırış da eğitimin çok eğlenceli geçtiğini anlattı.

4. sınıf öğrencisi Rüzgar Eren Ercan ise ortaokulu görmeden üniversiteyi gördüğünü belirterek, "Üniversite ilkokuldan daha güzel. Eğitim faydalı oldu." dedi.