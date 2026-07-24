Haberler

Hitay Vakfı'ndan 10 öğrenciye Venedik Bienali yolu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hitay Vakfı tarafından genç sanatçı adaylarını desteklemek amacıyla düzenlenen Hitay Vakfı Sanat Yarışması'nda, Venedik Bienali Keşif Programı'na katılmaya hak kazanan 10 öğrenci belirlendi.

Hitay Vakfı tarafından genç sanatçı adaylarını desteklemek amacıyla düzenlenen Hitay Vakfı Sanat Yarışması'nda, Venedik Bienali Keşif Programı'na katılmaya hak kazanan 10 öğrenci belirlendi.

Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı işbirliğiyle uluslararası nitelik kazanan yarışma, Türk dünyasından genç sanatçı adaylarını ortak bir platformda bir araya getirdi.

Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan ve Türkmenistan'da resim, heykel ve fotoğraf alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin başvurularına açık olan yarışmaya bu yıl yaklaşık 600 öğrenci katıldı.

10 öğrenci Venedik Bienali Keşif Programı'na katılacak

Jürisinde Prof. Dr. Turan Aksoy, Prof. Dr. Çağrı Saray, Prof. Dr. Seniha Ünay, Prof. Seçkin Tercan, Doç. Dr. Aşkın Ercan, Doç. Dr. Mullajonova Nigina Zhamolovna, Doç. Tanzer Arığ, Dr. Öğr. Üyesi Borga Kantürk, Dr. Judit Geller, Öğr. Gör. Adilet Canapilov, Jahangir Selimhanov ve Yerbolat Tolepbay'ın yer aldığı yarışmada başarılı bulunan 10 öğrenci, 61. Venedik Bienali kapsamında düzenlenecek özel keşif programına katılma hakkı kazandı.

Öğrencilerin sanatsal gelişimine katkı sunmayı ve üretim süreçlerine yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlayan Hitay Vakfı Sanat Yarışması kapsamında bugüne kadar 40 öğrenci, dünyanın önde gelen sanat etkinliklerini yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda

WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı
Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

Araç sahipleri dikkat! 1 Eylül'de her şey sil baştan değişecek
e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor

e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı