Hisarcık'ta motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü defnedildi

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Hikmet Yavi (44), 16 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bor işletmesinde işçi olan evli ve 1 çocuk babası Hikmet Yavi, 22 Temmuz'da Halil Kurnaz Bulvarı'nda kullandığı 43 PF 905 plakalı motosiklet ile önünde giden Hasan Uymaz idaresindeki 35 GA 4203 plakalı otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Yavi, sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 16 gündür tedavi gören Yavi, bugün hayatını kaybetti. Cenaze, Hisarcık ilçesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.