Haberler

Hırvatistan'da kalkış sırasında uçağın pistten çıkmasıyla ilgili resmi soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hırvatistan'ın Split Havalimanı'nda Frankfurt seferini yapacak yolcu uçağı kalkış sırasında pistten çıkarak çim alana savruldu. 130 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu uçakta can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili resmi soruşturma açıldı.

Hırvatistan'ın Split şehrindeki havalimanında cumartesi günü Hırvatistan Havayolları'na ait yolcu uçağının kalkış esnasında pistten çıkmasıyla ilgili resmi soruşturma açıldı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, 16 Mayıs'ta Split Havalimanı'ndan Almanya'nın Frankfurt şehrine gitmek üzere piste çıkan uçak, kalkış esnasında çim alana doğru savruldu.

Uçakta 2 pilot ve 3 kabin görevlisi ile 130 yolcunun bulunduğu, can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili Hırvatistan resmi makamlarınca soruşturma başlatılırken, yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Hırvatistan Hava, Deniz ve Demiryolu Kaza Araştırma Ajansı uçak kazası müfettişi Danko Petrin, Hırvatistan Radyo ve Televizyonu'na (HRT) yaptığı açıklamada, olay yerindeki incelemenin tamamlandığını ancak kapsamlı soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu aktardı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın kalkış sırasında sola saptıktan sonra pistin asfaltlı bölümünü terk ederek yandaki çimlik alana girdiği görülüyor.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Cenk Eren'den çok tartışılacak 'çocuksuz uçuş' önerisi

Ünlü şarkıcıdan çok tartışılacak "çocuksuz uçuş" önerisi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Burnumuzun dibine yerleştirmiştiler! Yunanistan geri adım attı
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı