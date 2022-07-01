Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanat bahçesi sakinlerine buzlu yiyecek verildi Hırvatistan'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Zagreb'deki hayvanat bahçesinin sakinlerine serinlemeleri için buzlu yiyecek dağıtıldı. Hırvatistan'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Zagreb'deki hayvanat bahçesinin sakinlerine serinlemeleri için buzlu yiyecek dağıtıldı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, hava sıcaklığının 38 dereceye yükseldiği kentte sıcaktan bunalan hayvanlara dondurulmuş yiyecekler verildiğini belirtti. Yetkililer, canlıların su ve oluşturulan havuzlar vasıtasıyla serinlediklerini kaydetti. AA / Stipe Majic - Güncel Hırvatistan Güncel Haberler

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