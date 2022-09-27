Hırvatistan'da "Robotların Dünyası" sergisi açıldı Güncel Haberler Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de açılan "Robotların Dünyası" konulu sergi, film dünyasının tanınmış robotlardan, ev işlerine yardımcı olanlarına kadar birçok robota ev sahipliği yapıyor. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de açılan "Robotların Dünyası" konulu sergi, film dünyasının tanınmış robotlardan, ev işlerine yardımcı olanlarına kadar birçok robota ev sahipliği yapıyor. Klovic Sarayı Galerisi'nde açılan sergi meraklılarına, Yıldız Savaşları filmindeki karakterlerden, terminatör robota ve sevimli robot Wall-e'ye kadar birçok robotu yakından görme fırsatı sağlıyor. Serginin ilgi odağını köpek robot "Koko" oluştururken kedi robotun ise sergi alanında dolaştığı gözlemlendi. Zagreb'deki sergi üç ay ziyarete açık kalacak. Güncel Kaynak: AA / Stipe Majic Hırvatistan Güncel Haberler

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