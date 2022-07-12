Hırvatistan'da "Kuş Dili" belgeseli gösterildi Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Kuş Dili" isimli belgesel filmin gösterimi yapıldı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Kuş Dili" isimli belgesel filmin gösterimi yapıldı. Ülkedeki 56. Uluslararası Folklor Festivali kapsamında gerçekleşen film gösteriminde, Doğu Karadeniz'de binlerce kişinin zorlu coğrafik şartlarda iletişim kurmak için kullandığı kuş dili, belgesel filmle anlatıldı. Zagreb Yunus Emre Enstitüsü binasında yapılan gösterimde konuşan Festival Müdürü Tvrtko Zebec, kuş dilinin nesilden nesile aktarıldığını ve insanın doğayla ilişkisini anlatan en güzel örnek olduğunu belirtti. Yunus Emre Enstitüsünden Fatih Erkin Mahdum da kuş dilinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını kaydetti. AA / Stipe Majic - Güncel Doğu Karadeniz Hırvatistan Güncel Haberler

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