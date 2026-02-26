Haberler

Albüm: Çinli Şirketin Geliştirdiği Tonka Adlı Robot Zagreb'de Becerilerini Sergiledi

Albüm: Çinli Şirketin Geliştirdiği Tonka Adlı Robot Zagreb'de Becerilerini Sergiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, Rudjer Boskovic İnsansı Robotik Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansta, Çinli Unitree Robotics tarafından geliştirilen 'Tonka' isimli insansı robot, akıcı dans ve kung fu figürleriyle büyük ilgi topladı.

ZAGREB, 26 Şubat (Xinhua) -- Hırvatistan'ın başkenti Zagreb çarşamba günü Rudjer Boskovic İnsansı Robotik Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

Çinli Unitree Robotics şirketinin geliştirdiği Unitree G1 platformu üzerine inşa edilen "Tonka" adlı insansı robot, sergilediği akıcı dans rutinleri ve kung fu figürleriyle dikkat çekti. Robotun adı, yerel kültürü yansıtmak amacıyla yaygın kullanılan bir Hırvat kadın isminden seçildi.

Kaynak: Xinhua
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi