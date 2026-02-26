Albüm: Çinli Şirketin Geliştirdiği Tonka Adlı Robot Zagreb'de Becerilerini Sergiledi
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, Rudjer Boskovic İnsansı Robotik Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansta, Çinli Unitree Robotics tarafından geliştirilen 'Tonka' isimli insansı robot, akıcı dans ve kung fu figürleriyle büyük ilgi topladı.
ZAGREB, 26 Şubat (Xinhua) -- Hırvatistan'ın başkenti Zagreb çarşamba günü Rudjer Boskovic İnsansı Robotik Konferansı'na ev sahipliği yaptı.
Çinli Unitree Robotics şirketinin geliştirdiği Unitree G1 platformu üzerine inşa edilen "Tonka" adlı insansı robot, sergilediği akıcı dans rutinleri ve kung fu figürleriyle dikkat çekti. Robotun adı, yerel kültürü yansıtmak amacıyla yaygın kullanılan bir Hırvat kadın isminden seçildi.
Kaynak: Xinhua