Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Gazze'de Katliam Var

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekerek, "Gazze'de on binlerce kadın ve çocuk öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor." dedi.

Milanovic, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.

Uluslararası toplumun zorlu sorunlarla karşı karşıya olduğunu aktaran Milanovic, çatışmaların sayısının arttığını, insani sistemlerin çöktüğünü söyledi.

Milanovic, Ukrayna'daki can kayıplarının sona ermesini istediklerini dile getirerek, Rusya ve Ukrayna arasındaki son dönemde var olan diplomatik çabaları da memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Avrupa'nın ötesinde yıkıcı krizlerin bulunduğunu kaydeden Milanovic, şöyle devam etti:

"Gazze'de on binlerce kadın ve çocuk öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor. Milyonlar güvenlik, gıda, ilaç ve temel insan onuru olmadan yaşıyor. Bu sıradan bir savaş değil, bir katliamdır ve bunun sona ermesi, özellikle çocuklara yardımın güvenle ulaştırılması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için acilen çağrı yapıyoruz. Kalıcı barış ancak uzun süredir reddedilen Filistin halkının meşru siyasi emellerinin evrensel olarak tanınmasıyla sağlanabilir."

Milanovic, Sudan'da da ciddi insani felaketlerin yaşandığını belirterek, BM'nin barışı korumak için makul hedeflere yönelik çalışması gerektiğini aktardı.

Bosna Hersek'teki anayasal düzenin korunmasını talep ettiklerini kaydeden Milanovic, "Bosna Hersek'te egemenliğin ve üç kurucu halkın eşitliğinin tam olarak korunmasını talep ediyoruz. Tüm tarafların ve uluslararası toplumun Dayton Barış Anlaşması'nı desteklemesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.