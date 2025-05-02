Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu

Yeni görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Yerlikaya'nın çıkışı çok sert
İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza

Hırsızlık Şüphesiyle Yakalanan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Hırsızlık Şüphesiyle Yakalanan 5 Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde hırsızlık amacıyla geldiği öne sürülen 5 kişi, güvenlik görevlileri tarafından minibüsleri durdurularak gözaltına alındı. Olayda minibüsün ön lastiklerine ateş edildi.

KOCAELİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) hırsızlık amacıyla geldiği öne sürülen 5 kişinin içinde bulunduğu minibüse özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Ön lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtaki şüpheliler, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, sabah saatlerinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Güvenlik görevlileri, hırsızlık amacıyla geldikleri öne sürülen 5 kişiyi fark etti. Minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilere müdahale eden güvenlik görevlileri, aracı ön lastiklerine ateş edip durdurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlk incelemede sanayi sitesinde herhangi bir hırsızlık olayını gerçekleştiremeden yakalandıkları belirlenen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.