Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Kafede Yakalandı

AYDIN'da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Vahdettin Şengel (33) oturduğu bir kafede müşteri gibi davranan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Vahdettin Şengel'in Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'ndaki bir kafede olduğu ihbarı üzerine saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi. Müşteri gibi kafeye giren ekipler bir süre takip yaptıktan sonra Şengel'i yakaladı. Vahdettin Şengel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.