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Hipodromdan kaçan at trafiği birbirine kattı

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- Hipodromdan kaçan at trafiği birbirine kattı İtalya'da sabah saatlerinde hipodromdan kaçan at çevreyoluna çıkarak kısa süreli trafiğin felç olmasına neden oldu.

- Hipodromdan kaçan at trafiği birbirine kattı

ROMA - İtalya'da sabah saatlerinde hipodromdan kaçan at çevreyoluna çıkarak kısa süreli trafiğin felç olmasına neden oldu.

İtalya'nın Napoli şehrinde sabah saatlerinde hipodromdan kaçan bir at Vomero-Fuorigrotta çevreyoluna çıktı. Yolda araçların arasında başıboş şekilde koşan at, kısa süreli trafiğin felç olmasına neden olurken, atı gören sürücüler şaşkınlığa uğradı. Güvenlik güçleri, yaklaşık 5 kilometre koşan atı yakalayarak hipodroma teslim etti.

Atın Napoli'de yapılan meşhur Gran Premio Lotteria (Büyük Ödül Çekilişi) adlı at yarışlarının yapıldığı Agnano Hipodromu'ndan kaçtığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Yıldız - Güncel

Napoli İtalya Güncel Haberler

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