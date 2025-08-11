Hindistan Yüksek Mahkemesi'nden Sahipsiz Köpeklere Barınak Talimatı
Hindistan Yüksek Mahkemesi, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki tüm sahipsiz köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi için yerel yetkililere talimat verdi. Bu karar, artan köpek saldırıları ve kuduz vakaları nedeniyle alındı.
Yerel yetkililer, kararın uygulanması için harekete geçileceğini belirtti.
