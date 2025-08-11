Hindistan Yüksek Mahkemesi'nden Sahipsiz Köpeklere Barınak Talimatı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki tüm sahipsiz köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi için yerel yetkililere talimat verdi. Bu karar, artan köpek saldırıları ve kuduz vakaları nedeniyle alındı.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki tüm sahipsiz köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi talimatını verdi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Yüksek Mahkeme, köpek saldırıları ve kuduz nedeniyle ölüm vakalarının artması üzerine yeni karar aldı.

Mahkeme, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki tüm sahipsiz köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi talimatını verdi.

Yerel yetkililer, kararın uygulanması için harekete geçileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
