Hindistan Vatandaşının Pasaport Sorunu: Şanghay'da Alıkonuldu

Japonya'ya seyahat eden ve transit geçiş için Çin'in Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'nda bulunan Hindistan vatandaşı bir kadın, pasaportunda doğum yeri olarak Pekin yönetiminin hak iddia ettiği Arunaçal Pradeş yazması nedeniyle pasaportunun "geçersiz" sayıldığını ve havalimanında alıkonulduğunu öne sürdü.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletinden gelen ve İngiltere'de finans danışmanlığı yapan Hint kökenli Prema Thongdok, geçen hafta Londra'dan Japonya'ya seyahat etmek üzere yola çıktı.

Thongdok, yaptığı açıklamada, yolculuk sırasında transit geçiş için 3 saat Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'nda bulunduğunu, güvenlik kontrolünden geçerken yetkililerin kendisini kenara çektiğini söyledi.

Pasaportunda doğum yerinin Pekin yönetiminin "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Arunaçal Pradeş yazması nedeniyle yetkililerin, Hindistan pasaportunun "geçersiz" olduğunu ve "Çin pasaportu alması gerektiğini" söylediğini anlatan Thongdok, geçerli vizesi olmasına rağmen Japonya'ya giden uçağa binmesine izin verilmediğini ve 18 saat havalimanında alıkonulduğunu ileri sürdü.

Thongdok, daha sonra Şanghay'daki Hindistan Konsolosluğu ile iletişime geçtiğini, konsolosluk görevlilerinin Japonya seyahatine devam etmesi için yetkilileri ikna etmeye çalıştığını ancak başarısız olduklarını ifade etti.

Kendisine sadece China Eastern Hava Yolları ile uçabileceğinin söylendiğini aktaran Thongdok, Hindistan'a Tayland aktarmalı bir uçuş rezervasyonu yaptırdığını, şu anda da Tayland'da uzaktan çalıştığını belirtti.

Thongdok, pasaportunun geçersiz ilan edilmesinin "Hindistan'ın egemenliğine doğrudan meydan okuma" olduğunu savunarak, jeopolitik bir meselenin bir Hindistan vatandaşına yansıtıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Çin-Hindistan sınır sorunu

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına çıkan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmış, taraflar 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, anlaşmanın ardından, 23 Ekim 2024'te, Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi marjında yüz yüze görüşmüştü. İki lider, 5 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmişti.