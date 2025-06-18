Hindistan Uçak Kazası Sonrası Havacılık Güvenliği İncelemesinde Olumsuz Durum Yok

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Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ahmedabad'daki uçak kazasının ardından Air India filosuna yönelik yapılan incelemelerde ciddi bir güvenlik ihlaline rastlanmadığını bildirdi. Kazaya karışan uçaklar ve bakım sistemleri mevcut güvenlik standartlarına uygun bulundu.

YENİ Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), geçen hafta Ahmedabad kentinde meydana gelen ve en az 271 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Air India'nın filosuna yönelik başlatılan incelemelerde ciddi bir güvenlik ihlaline rastlanmadığını açıkladı.

DGCA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kazaya karışan Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın da yer aldığı 33 uçaktan 24'ü genişletilmiş güvenlik denetiminden geçirildi.

İncelemelerin sonucunda uçakların ve bakım sistemlerinin mevcut güvenlik standartlarına uygun olduğu belirlendi.

Öte yandan, kaza sonrası DGCA yetkilileri, Air India ve alt şirketi Air India Express yöneticileriyle bir araya gelerek operasyonel süreçleri gözden geçirdi.

DGCA yetkilileri, hava yolu şirketlerine, bakım süreçlerine daha fazla özen gösterilmesi, birimler arası koordinasyonun artırılması ve yedek parça stoklarının güçlendirilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde 12 Haziran'da meydana gelen uçak kazasında 271 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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