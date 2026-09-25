Hindistan Sikkim'de toprak kaymasında can kaybı yok, birçok bina toprak altında kaldı

Hindistan Sikkim'de toprak kaymasında can kaybı yok, birçok bina toprak altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'ın Sikkim eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması Rimbi köyünde meydana geldi. Yerel yönetim binası dahil birçok bina toprak altında kalırken can kaybı yaşanmadı; bölge sakinleri güvenli yerlere tahliye edildi.
Hindistan'ın Sikkim eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle birçok ev hasar gördü.
Hindistan basınındaki haberlere göre, Rimbi köyünde aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Yerel yönetim binası dahil birçok bina toprak altında kalırken, can kaybı yaşanmadı.
Yetkililer, bölgede yaşayanların güvenli yerlere tahliye edildiğini ve bölgenin yakından izlendiğini bildirdi.
Kaynak: AA