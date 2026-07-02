Haberler

BBC: Hindistan gezisinden dönen kadının beyninde 38 parazit bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galler’de yaşayan Lowri Denman’ın 2007’deki Hindistan seyahati sırasında domuz etinden bulaştığı düşünülen tenya enfeksiyonu nedeniyle beyninde 38 parazit tespit edildi. 2010’da dışkısında metrelerce tenya gören Denman, yıllar süren tedavi ve psikiyatrik sorunların ardından 2022’de işine döndü ancak ömür boyu ilaç kullanacak.

Galler'de yaşayan Lowri Denman'ın, 2007 yılında Hindistan'a yaptığı gezinin ardından bulaştığı düşünülen enfeksiyon nedeniyle beyninde 38 parazit tespit edildiği belirtildi.

BBC'nin haberine göre, bulaşıcı hastalıklar ve mikrobiyoloji uzmanı Dr. Brendan Healy, Denman'ın enfeksiyonu, üç aylık Hindistan seyahati sırasında farkında olmadan tükettiği mikroskobik tenya yumurtaları barındıran domuz etinden kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

42 yaşındaki Denman'ın rahatsızlığının ilk belirtisi, seyahatinden üç yıl sonra, 2010 yılında dışkısında yaklaşık bir metre uzunluğunda tenya (insan ve hayvanların bağırsaklarında parazit olarak yaşayan, şerit şeklinde yassı solucan) görmesiyle ortaya çıktı.

Olayın ardından doktora başvuran Denman'ın testlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı ancak bir yıl içinde şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladı ve 2011'de ilk epilepsi nöbetini geçirdi.

Ardından, yapılan beyin taramaları sonucunda Denman'ın beyninde 38 parazit tespit edildi.

Parazit önleyici ilaç ve steroid tedavisi gören Denman'ın sağlığı bir süre düzelirken daha sonra yeniden fenalaşarak 6 hafta boyunca nöropsikiyatri hastanesinde tedavi gördü, bu süreçte şiddetli kaygı, panik atak ve psikoz belirtileri yaşadı.

Dr. Healy, Denman vakasının, İngiltere ve ABD'deki uzmanlarca incelendiğini ve bu denli nadir bir vakanın çoğu enfeksiyon hastalıkları uzmanının kariyeri boyunca hiç karşılaşmayacağı türden olduğunu belirtti.

Denman, 2017'den bu yana nöbet geçirmiyor, 2022 yılında da işine geri döndü ancak ömür boyu epilepsi ilacı kullanmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu

Havalimanındaki hareketi olay oldu
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya

Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak

Beklenen düzenleme Meclis'e sunuldu! Tüm öğrencileri kapsıyor
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke ben ölseydim

2 şarjör mermiyle öldürdü, mahkemede 'Keşke ben ölseydim' dedi
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler