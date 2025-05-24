Hindistan, Pakistan Uçuşlarına Yasağı 23 Haziran'a Kadar Uzattı

YENİ DELHİ, 24 Mayıs (Xinhua) - Hindistan hükümetinden yetkililer, Pakistan uçuşlarına yönelik Havacılık Bildirimi'nin (NOTAM) 23 Haziran'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Federal Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yayımlanan NOTAM'a göre, Pakistan'da kayıtlı olan ve Pakistanlı havayolları veya operatörleri tarafından işletilen, sahip olunan veya kiralanan hiçbir uçağın 23 Haziran'a kadar Hindistan hava sahasına girmesine izin verilmeyecek.

Hava sahası yasağı Pakistan'ın askeri uçaklarını da kapsıyor.