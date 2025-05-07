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Hindistan, Pakistan'a Terörist Altyapıya Yönelik Saldırılar Düzenledi

Hindistan, Pakistan'a Terörist Altyapıya Yönelik Saldırılar Düzenledi
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Hindistan Savunma Bakanlığı, Pakistan ve Keşmir'deki terörist altyapıyı hedef alan Sindoor Operasyonu'nu gerçekleştirdiğini açıkladı. Pakistan, Hindistan'ın bombalama eylemleri sonucu 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

(ANKARA)- Hindistan, Pakistan'a düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Pakistan ve Keşmir'de "terörist altyapıyı" vurduğunu söyledi.

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sindoor Operasyonu olarak adlandırılan saldırılarda Pakistan ve Pakistan kontolündeki Jammu ve Keşmir'de dokuz "terörist altyapı" bölgesinin hedef alındığı belirtildi.

Hiçbir Pakistan askeri tesisinin hedef alınmadığını belirten Hindistan Savunma Bakanlığı, eylemlerini "odaklanmış, ölçülü ve çatışmasız" olarak nitelendirdi.

Pakistan ordusu ise  Hindistan'ın Kotli, Muzafferabad ve Bahawalpur dahil olmak üzere beş yeri vurduğunu üç kişinin öldüğünü ve 12 kişinin yaralandığını söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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