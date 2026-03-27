Hindistan hükümeti, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle benzin ve mazot vergisini düşürdü

Hindistan Maliye Bakanlığı, Orta Doğu'daki tırmanan gerilim nedeniyle benzin ve mazot üzerindeki özel tüketim vergilerinin düşürüldüğünü duyurdu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre Yeni Delhi hükümeti, Orta Doğu'daki gerilimden kaynaklanan maliyet artışının petrol firmaları ve tüketiciler üzerinde yarattığı baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, benzin ve mazot üzerindeki tüketim vergisinin litre başına 10 rupi (11 cent) düşürüldüğünü belirtti.

Bu önlemin tüketicileri fiyat artışına karşı koruyacağını ifade eden Sitharaman, dizel ve otomatik şanzıman yağı (ATF) ihracatına da gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.

Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Hardeep Singh Puri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabındaki açıklamasında sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) arzını kolaylaştırmak amacıyla eyaletlere ayrılan ticari LPG kotasını yüzde 70'e çıkarma kararı alındığını, bu kotanın yüzde 20'sinin çelik, otomotiv, tekstil sektörü başta olmak üzere iş gücü gerektiren sektörlere tahsis edileceğini bildirdi.