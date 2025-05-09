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Hindistan Ordusu: Pakistan İHA ile Sızma Girişiminde Bulundu

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Hindistan ordusu, Pakistan’ın 36 noktada 300-400 Türk yapımı insansız hava aracı kullanarak sızma girişiminde bulunduğunu iddia etti. Hindistan, Pakistan'ın hava sahasını ihlal ettiğini ve bununla birlikte ağır silahlarla ateş açtığını belirtti.

- Hindistan ordusu: "Pakistan 36 noktaya 300-400 Türk yapımı İHA ile sızma girişiminde bulundu"

YENİ DELHİ - Hindistan ordusu, Pakistan ordusunun 36 noktada sızma girişimi amacıyla 300-400 civarında Türk yapımı insansız hava aracı kullandığını ileri sürdü.

Hindistan ordusundan Albay Sofiya Kureyşi, Pakistan ile devam eden çatışmalara ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kureyşi, Pakistan ordusunun 36 noktada sızma girişimi amacıyla 300-400 civarında Türk yapımı İHA kullandığını iddia etti. Kureyşi, "Pakistan ordusu 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece, askeri altyapıyı hedef almak amacıyla tüm batı sınırında Hindistan hava sahasını defalarca ihlal etti. Pakistan ordusu bunlarla da kalmayıp Kontrol Hattı boyunca ağır kalibreli silahlarla da ateş açtı. 36 noktada 300-400 civarında İHA kullanılarak sızma girişiminde bulunuldu. Bu tür büyük çaplı hava saldırılarının amacının, hava savunma sistemlerini test etmek ve istihbarat toplamak olabileceği düşünülüyor. İHA'ların enkazına ilişkin inceleme yapılıyor. İlk raporlar, bunların Türk Asisguard Songar İHA'ları olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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