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Hindistan Medya Kuruluşlarına Güvenlik Operasyonlarıyla İlgili Yayın Kısıtlaması Getirdi

Hindistan Medya Kuruluşlarına Güvenlik Operasyonlarıyla İlgili Yayın Kısıtlaması Getirdi
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Hindistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı, medya kanallarına savunma operasyonlarının ve güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin canlı yayınına sınırlama getirdi. Açıklamada, ulusal güvenlik açısından hassas bilgilerin paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Hindistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı, ülkedeki tüm medya kanallarından ulusal güvenlik açısından savunma operasyonları ve güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin canlı yayımlanmasından kaçınmalarını istedi.

Bakanlığın X hesabından paylaşılan açıklamada, savunma operasyonları ve güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin yayımlanmasına ilişkin tavsiyelere yer verildi.

Açıklamada, ulusal güvenlik adına tüm medya platformlarından, haber ajansları ve sosyal medya kullanıcılarından savunma ve güvenlikle ilgili operasyonlar konusunda haber ve paylaşım yaparken azami sorumluluk göstermeleri istendi.

Mevcut yasa ve yönetmeliklere bağlı kalınması tavsiye edilen açıklamada, özellikle savunma operasyonları veya faaliyetlerinin canlı yayımlanmaması ve görsellerinin paylaşılmaması istendi.

Açıklamada, "Hassas bilgilerin erken açıklanması, düşman unsurlara istemeden yardımcı olabilir ve operasyonel etkinliği ve personelin güvenliğini tehlikeye atabilir." uyarısında bulunuldu.

Bakanlıkça daha önce tüm kanallara "Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen herhangi bir terörle mücadele operasyonunun canlı yayınını içeren hiçbir program, kablolu yayın hizmetinde yayımlanmamalıdır." tavsiyesinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, bu tür operasyonlar sona erene kadar medyadaki yayınların, hükümet tarafından görevlendirilen memur tarafından periyodik olarak verilen brifinglerle sınırlandırılmasının gerektiği bildirildi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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