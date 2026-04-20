Hindistan Kontrolündeki Keşmir'de Otobüs Kazası: 21 Ölü, 61 Yaralı

YENİ DELHİ, 20 Nisan (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'de bir otobüsün yoldan çıkarak engebeli araziden aşağıya yuvarlanması sonucu en az 21 kişi hayatını kaybederken 61 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre kaza pazartesi günü Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar'ın yaklaşık 220 kilometre güneyindeki Udhampur ilçesine bağlı Ramnagar bölgesinde bulunan Kagort köyünde meydana geldi.

Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüs, üç tekerlekli bir araca çarparak aşağı yuvarlandı. Otobüs, alt yolda ters dönmüş halde bulundu.

