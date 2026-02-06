Haberler

Hindistan, Pakistan'daki cami saldırısını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Şiilere ait bir camiye düzenlenen saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Hindistan, saldırıda dahli olduğu iddialarını reddetti.

YENİ Hindistan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'ne (Hatice-i Kübra Camii) düzenlenen ve 31 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün İslamabad'daki camiye yönelik saldırıyı kınıyoruz ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Hindistan, saldırıda dahli olduğuna yönelik iddiaları da reddederek, "Bu talihsiz bir açıklamadır. Pakistan, başkalarını suçlayarak kendini kandırmamalı." ifadesine yer verdi.

Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Müşerref Zaidi, yaptığı açıklamada, saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tutmuştu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada 31 kişi hayatını kaybetmiş, 169 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...

Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı
Korkunç kazada yaralılar var! İkisi çocuk

Korkunç kazada yaralılar var! İkisi çocuk
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı