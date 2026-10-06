Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Merkez, depremin merkez üssünün Bageshwar'ın 34 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Can veya mal kaybı bildirilmedi.
Hindistan'ın kuzeyinde Uttarakhand eyaletine bağlı Bageshwar bölgesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Bageshwar bölgesinin yaklaşık 34 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA