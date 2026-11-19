Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinin 6 ilçesinde Akvan Siklonu nedeniyle yaklaşık 63 bin kişi güvenli barınaklara nakledildi.

Odisha eyalet hükümetinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, eyalette etkili olan Akvan Siklonu'nun Ganjam, Gajapati, Puri, Bhadrak, Malkangiri ve Rayagada ilçelerinde hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Ganjam'da 36 bin 398, Gajapati'de 16 bin 863, Puri'de 6 bin 310, Bhadrak'ta 2 bin 334, Malkangiri'de 910 kişi olmak üzere bölgelerde yaklaşık 63 bin kişinin güvenli barınaklara nakledildiği aktarıldı. Rayagada'da tahliye edilen kişi sayısına ilişkin net rakam paylaşılmadı.

Paylaşımda, ilçelerdeki barınaklarda temiz su, yemek ve temel sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı ve tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, Akvan Siklonu'nun hayatı olumsuz etkilediği alanlarda, acil kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, bölgelerde heyelan riski taşıyan 941 köyün belirlendiği ve tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) ise şiddetli Akvan Siklonu'nun yarın öğlene kadar Andhra Pradesh eyaletinin kuzeyi, Yanam bölgesi ve Odisha'nın güneyi yakınlarında da karaya ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

IMD, fırtınanın saatte 90 ila 100 kilometre hızla ilerleyeceğini, rüzgar hızının saatte 110 kilometreye kadar ulaşabileceğini belirtti.

Öte yandan, Hindistan'da yakın zamanda Murasu ve Arnab adlı iki büyük siklon görülmüştü. Bu siklonlar Andhra Pradesh eyaletinde büyük hasara yol açmıştı.

Kaynak: AA