Hindistan'ın Nagaland eyaletinde sahte içki şüphesiyle 19 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Nagaland eyaletinde sahte içki şüphesiyle 19 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'ın Nagaland eyaletinde son iki günde sahte içki tükettiği şüphesiyle 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, ölümlerin ardından soruşturma başlatırken düzenlenen baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı.
Hindistan'ın Nagaland eyaletinde sahte içki tükettiğinden şüphelenilen 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
NDTV kanalının polis yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, son iki günde eyalette sahte içki tükettiği şüphesiyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Polis, ölümlerin ardından soruşturma açarken, düzenlenen baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA