Hindistan ilk hidrojenle çalışan trenini hizmete soktu

YENİ Hindistan, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında hidrojenle çalışan trenini hizmete sundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkenin kuzeyindeki Haryana eyaletinde, Jind ile Sonipat bölgeleri arasında sefer yapacak olan ülkenin ilk hidrojenle çalışan treninin seferini başlattı.

Modi, lansman töreninin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulunarak "Hindistan, yeşil mobilite yolunda büyük bir adım attı." ifadesini kullandı.

Hindistan Basın Enformasyon Bürosu tarafından paylaşılan açıklamada, söz konusu projenin, ileri düzey tahrik teknolojisini özel hidrojen depolama, yakıt ikmali ve işletme altyapısıyla bir araya getirdiği belirtildi.

Açıklamada, trenin 2 bin 600 yolcuya kadar taşıyabilme kapasitesi olduğu kaydedildi.