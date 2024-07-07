Üye Girişi
Haberler

Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Bihar eyaletinde 10 bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağış ve yıldırımlarla seyreden gök gürültülü fırtına 19 can aldı. Hayatını kaybedenlerin çoğu, yıldırım düştüğü sırada tarlada çalışan ya da yağmurda ağaç altına sığınan kişiler.

Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar eyaletinde yıldırım çarpması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Hindistan resmi radyosu All India Radio'nun (AIR) bildirdiğine göre; eyalette son 24 saattir devam eden yoğun yağış ve yıldırımlarla seyreden gök gürültülü fırtınalar, Bihar'ın 10 bölgesini etkisi altına aldı. Hayatını kaybedenlerinin çoğunun, yıldırım düştüğü sırada tarlada çalışan ya da yağmurda ağaç altına sığınan kişiler olduğu bildirildi.

HER YIL AYNI DÖNEMDE YÜZLERCE KİŞİ ÖLÜYOR

Hindistan Meteoroloji İdaresi, Bihar'ın kuzey, güneydoğu ve güney-iç kesimlerinde önümüzdeki 24 saat içinde gök gürültüsü ve yıldırımlarla seyreden şiddetli yağış için sarı alarm verdi. Her yıl muson sezonunun başlamasıyla Hindistan'da yüzlerce kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yıldırım Çarpması Hindistan Fırtına Bihar Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler

İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler

 SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler

SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
500

Yorumlar (1)

Erdal:

Kalabalıktan yıldırım düşecek boş yer bulamıyor..

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title