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Hindistan'ı Vuran Dana Tropik Fırtınası'nda Bilanço Ağırlaşıyor: 4 Ölü

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Hindistan'ın Odisha ve Batı Bengal eyaletlerinde etkili olan Dana Tropik Fırtınası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kalan 20 köyde birçok kişi evlerinde mahsur kaldı ve 83 bin kişi barınaklara yerleştirildi.

- Hindistan'ı vuran Dana Tropik Fırtınası'nda bilanço ağırlaştı: 4 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'da ülkenin doğusundaki Odisha eyaleti ile Batı Bengal eyaletinde Perşembe gününden bu yana etkili olan Dana Tropik Fırtınası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da etkili olan Dana Tropik Fırtınası'nda bilanço ağırlaşıyor. Odisha eyaleti ile Batı Bengal eyaletinde etkili olan fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Odisha'nın dağlık bölgelerinde etkili olan şiddetli yapışlar nedeniyle nehirlerdeki su seviyesi yükselirken, yaklaşık 20 köy sular altında kaldı. Çok sayıda kişi evlerinde mahsur kalırken, Batı Bengal hükümeti 83 bin kişiyi barınaklara yerleştirdi.

Hindistanlı yetkililer, Perşembe günü yaklaşan tropik fırtına öncesinde 1 milyon 300 bin kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.

Hindistan'ı Vuran Dana Tropik Fırtınası'nda Bilanço Ağırlaşıyor: 4 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SOHAİL KHAN - Güncel

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