Hindistan Festival Öncesi Şiddet Olaylarına Karşı Teyakkuza Geçti

YENİ DELHİ, 5 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın federal hükümeti, bütün eyaletlere, yaklaşan Hindu festivali Hanuman Jayanti'de yasa ve düzeni sağlamaları yönünde çağrıda bulunan tavsiye niteliğinde bir bildiri yayınladı.

İçişleri Bakanı Amit Shah'ın makamından Çarşamba günü yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, Hanuman Jayanti'ye hazırlık için tüm eyaletlere yönelik tavsiye niteliğinde bildiri yayınladı. Yönetimler bildiri ile, yasa ve düzenin korunması ve festivalin barışçıl şekilde kutlanmasının sağlanması yönünde teşvik ediliyor" dendi.

Ram Navami şenlikleri sırasında geçen hafta Bihar, Batı Bengal, Gujarat, Delhi, Maharaştra ve Uttar Pradeş'te dini gruplar arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Festival Perşembe günü başlayacak.