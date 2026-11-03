Hindistan donanması, Somali açıklarında İran teknesindeki 20 mürettebatı kurtardı

Hindistan donanması, Somali açıklarında İran teknesindeki 20 mürettebatı kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan donanması, Somali açıklarında 20 mürettebatı kurtardı. Savunma Bakanı Rajnath Singh, 48 saatten fazla süren operasyonun ardından kurtarmanın yapıldığını bildirdi. Somali deniz polisi yetkilisi, 12 şüphelinin silahının alınıp serbest bırakıldığını belirtti.
Hindistan donanması, Somali açıklarında kaçırılan İran'a ait balıkçı teknesindeki 20 mürettebat üyesinin kurtarıldığını duyurdu.
Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Somali açıklarında 29 Ekim'de kaçırılan balıkçı teknesine yönelik kurtarma operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.
Singh, 48 saatten fazla süren kurtarma operasyonunun ardından İran'a ait balıkçı teknesindeki 20 mürettebat üyesinin kurtarıldığını bildirdi.
Somali deniz polisinden bir yetkili, açıklamasında Hindistan güvenlik güçlerinin, Somali korsanı olduğundan şüphelenilen 12 kişinin silahını ele geçirdiğini, cep telefonlarını aldığını ve bu kişileri serbest bıraktığını belirtti.