Haberler

Hindistan'dan vatandaşlarına "İran'a zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, son dönemdeki olumlu gelişmelere rağmen vatandaşlarını İran'a zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, "son dönemlerdeki olumlu gelişmelere rağmen" İran'a zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması uyarısında bulundu.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'daki güvenlik durumunun yakından takip edildiği belirtilerek "Son zamanlardaki gelişmelere rağmen Hindistan vatandaşlarına, ikinci bir duyuruya kadar, İran'a zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaya devam etmeleri önerilir." ifadesine yer verildi.

Kaçınılmaz sebeplerden İran'a seyahat etmesi gereken ve bu ülkede bulunan Hindistan vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısı yapılan açıklamada, gelişmelerin güvenilir kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

O da artık AK Partili

Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!
Dursun Özbek'ten transfer müjdesi

Taraftarlarını ayağa kaldıracak müjdeyi verdi
Türkiye'den Can Dalton için yeni adım! Bakan Gürlek Rusya'dan iadesini istedi

Can Dalton'a kaçtığı ülkede de rahat yok! Türkiye'den yeni hamle
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
3 gündür her yerde aranıyordu! İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber

İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber